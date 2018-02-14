ЦИК рекомендовал отложить до выборов показ оставшихся серий фильма "Путин" Оливера Стоуна

Путин. Интервью с Оливером Стоуном. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com. Путин. Интервью с Оливером Стоуном. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com. Путин. Интервью с Оливером Стоуном. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com. Оливер Стоун. Интервью с Путиным. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com. Оливер Стоун. Интервью с Путиным. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com. Оливер Стоун. Интервью с Путиным. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com. Путин. Интервью с Оливером Стоуном. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com. Путин. Интервью с Оливером Стоуном. Фото: Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com.

Элла Памфилова,

председатель ЦИК:

— Предложить Первому каналу рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента России 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании.

Глава Центр Избиркома заметила при этом, что фильм американского режиссера Оливера Стоуна не содержит призывов голосовать за или против кандидата Владимира Путина.

Напомним, что в 2017 году прошла премьера четырёхсерийного документальный фильм о российском лидере "Интервью с Путиным", которое теперь в программе телепередач значится как "Путин". Первый канал решил в феврале этого года провести повторный показ картины. 14 февраля должны показать третью серию, а на следующий день — четвертую.