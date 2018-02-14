ЦИК рекомендовал отложить до выборов показ оставшихся серий фильма "Путин" Оливера Стоуна

Первому каналу предложено отказаться от демонстрации документального фильма "Путин" до президентских выборов 18 марта. С этой рекомендацией выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова после того, как появились протесты по поводу показа фильма, передает RT.
Элла Памфилова,
председатель ЦИК:
— Предложить Первому каналу рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента России 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании.
Глава Центр Избиркома заметила при этом, что фильм американского режиссера Оливера Стоуна не содержит призывов голосовать за или против кандидата Владимира Путина.
Напомним, что в 2017 году прошла премьера четырёхсерийного документальный фильм о российском лидере "Интервью с Путиным", которое теперь в программе телепередач значится как "Путин". Первый канал решил в феврале этого года провести повторный показ картины. 14 февраля должны показать третью серию, а на следующий день — четвертую.
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