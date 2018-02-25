ТЦ "Алтай" проведет реконструкцию

Сегодня, 15:40.
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Все изменения в торговом центре происходят запланировано, в рамках работ по реконструкции ТЦ. Осуществляется общий ремонт здания и замена инженерных систем. На данный момент уже завершен ремонт части торгового центра, где расположена мебельная галерея, часть fasion отделов и новый фуд-корт.

ТЦ "Алтай".
ТЦ "Алтай". Фото: Фото предоставлено ТЦ "Алтай".

Мы продолжаем развивать дисконт кластер в основной галерее, привлекая известные федеральные и мировые бренды. В начале лета откроется магазин Collin`s дисконт. Сейчас данную концепцию поддерживают такие арендаторы, как Zolla, O`stin, FUN-DAY, MODIS и другие.

Жаров Петр Александрович,
генеральный директор ТЦ "Алтай":

"Закрытие гипермаркета "Палата" позволит нам продолжить реконструкцию торгового центра, так как мы сможем использовать освободившуюся площадь для маневров и перегруппировки отделов".

Главное для нас – удобство покупателей и сохранение возможности совершения всех покупок в одном месте. В ТЦ "Алтай" скоро появится новый продуктовый магазин, однако, мы планируем дополнить привычный всем формат супермаркета, зоной продажи фермерских продуктов и товаров напрямую от производителя.

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