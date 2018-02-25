ТЦ "Алтай" проведет реконструкцию

Мы продолжаем развивать дисконт кластер в основной галерее, привлекая известные федеральные и мировые бренды. В начале лета откроется магазин Collin`s дисконт. Сейчас данную концепцию поддерживают такие арендаторы, как Zolla, O`stin, FUN-DAY, MODIS и другие.

Жаров Петр Александрович,

генеральный директор ТЦ "Алтай":

"Закрытие гипермаркета "Палата" позволит нам продолжить реконструкцию торгового центра, так как мы сможем использовать освободившуюся площадь для маневров и перегруппировки отделов".

Главное для нас – удобство покупателей и сохранение возможности совершения всех покупок в одном месте. В ТЦ "Алтай" скоро появится новый продуктовый магазин, однако, мы планируем дополнить привычный всем формат супермаркета, зоной продажи фермерских продуктов и товаров напрямую от производителя.