ТЦ "Алтай" проводит розыгрыш 36 призов

В программе мероприятий:

Розыгрыш призов будет проходить каждый день в конце программы:

Для участия в розыгрыше необходимо совершить покупку в любом отделе ТЦ "Алтай", указать на чеке ФИО и номер телефона и скинуть чек в Хэппи бокс.

Разыгрываем 36 призов от ТЦ "Алтай" и плюс отличные призы от арендаторов!

Организатор розыгрыша: Индивидуальный Предприниматель Польгерт Ксения Евгеньевна. ИНН: 222330397518 ОГРН: 311222313700101. Срок проведения розыгрыша 22.12.17-24.12.17.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения розыгрыша подарков, а также порядок выдачи подарков. Розыгрыш является стимулирующим мероприятием и направлен на привлечение повышенного внимания потребителей к продукции отделов Торгового Цента "Алтай".

1.2. Организатор розыгрыша подарков (далее – "Организатор") – Индивидуальный Предприниматель Польгерт Ксения Евгеньевна. Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Исакова, 183, оф.3 ИНН: 222330397518 ОГРН: 311222313700101

1.3. Розыгрыш подарков носит исключительно рекламный характер и не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в розыгрыше не взимается. Розыгрыш проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является лотерей или иной, основанной на риске игрой.

1.4. Розыгрыш подарков проводится среди покупателей Торгового Центра "Алтай"(далее – "Торговый центр").

1.5. Информация о проведении розыгрыша подарков, в том числе настоящее Правило, публикуются на официальном сайте Организатора (www.amc-pr.ru) и Торгового центра(tc-altay.ru).

2.ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД

2.1. Подарочный фонд формируется за счет средств Организатора и используется исключительно на предоставление выигрышей участникам розыгрыша.

2.2 В рамках данного мероприятия разыгрывается следующий Подарочный фонд:

Блендер Bosch - 3шт.

Массажная ванночка для ног Bosch - 3шт.

Фен Bosch - 3 шт.

Утюг Philips - 3 шт.

Электрочайник Bosch - 3 шт.

Мультиварка Redmond - 3 шт.

Экшн видеокамера - 6 шт.

Планшет FinePower - 3 шт.

Фитнес-браслет Хiaomi - 6 шт.

Автопроигрыватель Pioneer - 3 шт.

2.3. Возможно изменение Подарочного фонда.

2.4. Обязательства Организатора относительно гарантий качества подарков ограничены гарантиями, предоставляемыми изготовителями. Претензии в отношении подарков предъявляются непосредственно и исключительно изготовителю. Качество, комплектность, и функциональная пригодность подарков должна проверяться Участниками непосредственно при получении Подарков. Внешний вид Подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах розыгрыша.

3. УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША

3.1 Участие в розыгрыше могут принять лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, совершившие покупку в любом отделе Торгового центра на любую сумму в период с 22 по 24 декабря 2017 года и предъявившие правильно заполненный чек.

3.2. Участник, в случае победы, имеет право на получение только одного Подарка из Подарочного фонда.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ

4.1. Для участия в розыгрыше подарков участнику необходимо совершить покупку в Торговом центре и вложить заполненный чек от покупки в "Хэппи-бокс" в период:

22 декабря 2017 года с 17.00 до 19.00

23 и 24 декабря 2017 года с 13.00 до 16.00

Механизм заполнения чека:

Ф.И.О.,

контактный мобильный телефон.

4.2. Розыгрыш подарков состоится

22 декабря 2017 года с 19.00 до 20.00

23 декабря 2017 года с 16.00 до 17.00

24 декабря 2017 года с 16.00 до 17.00

По адресу г. Барнаул, проспект Космонавтов 6в.

4.3. Выигрышный чек формируется путем выбора из общего количества чеков, поданных Покупателями.

4.4. Ведущий или иной участник события достает чек из "Хэппи-бокса", и называет имя и фамилию, написанные на обратной стороне чека. Победитель в свою очередь для подтверждения данных должен назвать номер телефона, указанный на обратной стороне чека. Розыгрыш подарков проводится только среди присутствующих людей, если победителя нет, достается следующий чек и так до тех пор, пока подарок не будет вручен одному из присутствующих.

4.5. Выдача Подарков производится во время проведения розыгрыша.

4.6. При получении подарка участник должен сообщить контактный номер телефона, указанный в чеке и предъявить документ удостоверяющий личность.

4.7. При вручении Подарка Победитель и Организатор подписывают Акт приема-передачи Подарка в 2-х экземплярах. Если Победитель отказывается от подписания Акта – его победа аннулируется, Подарок вручению не подлежит.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Стоимость каждого подарка не превышает 4000(четырех тысяч) рублей 00 копеек. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость Подарка (Подарков) менее 4000(четырех тысяч) рублей, то он не подлежит налогообложению.

5.2. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей информации на сайте Организатор (www.amc-pr.ru) и Торгового центра (tc-altay.ru).

5.3. Розыгрыш и вручение подарков состоится 22.12.2017 с 19.00 до 20.00, 23.12.2017 и 24.12.2017 с 16.00 до 17.00 по местному времени.

Организатор мероприятия ИП Польгерт К.Е.