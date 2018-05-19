Туристические агентства начали продавать туры на Крымский мост. Информация с такими предложениями появилась в интернете, сообщает агентство "Крыминформ".
Крымские турфирмы начали организовывать туры выходного дня "Крымский мост". Представитель одной из компаний рассказала, что "туристов ждет ночевка на базе отдыха и насыщенная программа". При этом Крымский мост будет главной достопримечательностью тура.
Первая поездка из Севастополя запланирована на 2 июня и будет стоить 4, 5 тыс. рублей с человека.
Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт одна из крупнейших российских компаний "Стройгазмонтаж" ("СГМ"), которая принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта с учётом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.
Дорожное движение по Крымскому мосту для транспортных средств массой менее 3,5 тонны было открыто 16 мая в 5.25 на Тамани и 5.35 на Керченском полуострове.
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