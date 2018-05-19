Агентства начали продавать туры на Крымский мост

Крымские турфирмы начали организовывать туры выходного дня "Крымский мост". Представитель одной из компаний рассказала, что "туристов ждет ночевка на базе отдыха и насыщенная программа". При этом Крымский мост будет главной достопримечательностью тура.

Первая поездка из Севастополя запланирована на 2 июня и будет стоить 4, 5 тыс. рублей с человека.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт одна из крупнейших российских компаний "Стройгазмонтаж" ("СГМ"), которая принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта с учётом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.

Дорожное движение по Крымскому мосту для транспортных средств массой менее 3,5 тонны было открыто 16 мая в 5.25 на Тамани и 5.35 на Керченском полуострове.