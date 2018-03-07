Турчак: любой перспективный проект должен получить поддержку. Фото: представлено организаторами. Турчак: любой перспективный проект должен получить поддержку. Фото: представлено организаторами. Турчак: любой перспективный проект должен получить поддержку. Фото: представлено организаторами. Турчак: любой перспективный проект должен получить поддержку. Фото: представлено организаторами. Турчак: любой перспективный проект должен получить поддержку. Фото: представлено организаторами. Турчак: любой перспективный проект должен получить поддержку. Фото: представлено организаторами. Турчак: любой перспективный проект должен получить поддержку. Фото: представлено организаторами. Турчак: любой перспективный проект должен получить поддержку. Фото: представлено организаторами.

Делегация Алтайского края приняла активное участие в стратегической сессии форума. На пяти дискуссионных площадках: "Гражданская продукция повышенного спроса, проектирование новых рынков, будущее авиапрома и новая транспортная инфраструктура", "Новые технологические и институциональные решения для модернизации сложившихся индустриальных баз Сибири", "Новые технологии и решения для интегративной инфраструктуры "Умные города", "Формирование биотехнического кластера" и "Новая стратегия для моногородов" в качестве экспертов выступили молодые ученые АлтГТУ и руководители промышленных предприятий края, активно внедряющих в производство прогрессивные разработки.

Алтайский край представил на форуме 26 проектов. Среди них – разработка компании "Си-Сорт" по сортировке твердых бытовых отходов, имеющая важное экологическое и технологическое значение. Сами разработчики назвали ее "сердцем мусороперерабатывающих заводов", сортирующим мусор на составляющие с помощью инфракрасного спектра. По словам директора компании "Си-Сорт" Максима Савинкова, оборудование может быть востребовано как на отечественном, так и на мировом рынке.

Проект привлек внимание экспертов форума. По словам регионального координатора проекта "Локомотивы роста", депутата Государственной Думы РФ Виктора Зобнева, "Си-Сорт" предложила принципиально новую схему работы заводов по утилизации бытовых отходов, работа над которой должна продолжиться.

Виктор Зобнев,

депутата Государственной Думы РФ:

- Наши города должны быть чистыми, нужны новые методы утилизации бытовых отходов, с учетом развития технологий. Эта тема поднималась в Послании Президента. Думаю, у проекта есть будущее – это очень актуальная для страны тема".

Итоги работы форума подвел секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак. Он сообщил, что, наиболее перспективные проекты, отобранные по итогам в различных регионах страны, получат поддержку федеральных профильных министерств и ведомств. Отвечая на вопрос корреспондента из Алтайского края, он подчеркнул, что проекты, не попавшие в топ-10, также не останутся без внимания.

Андрей Турчак,

секретарь Генерального совета Партии: