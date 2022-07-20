Турецкие сериалы-мелодрамы о красивой и сложной любви

Турецкие сериалы-мелодрамы заставляют зрителей сопереживать главным героям. Любовь, интриги, измены, расставания и сложные отношения проходят красной линией от серии к серии. Найдут подходящий вариант люди, отдающие предпочтение длинным сериалам и коротким. Почти каждая серия заканчивается в кульминационном моменте, это держит зрителя в постоянном напряжении, заставляет возвращаться к просмотру сериала. Онлайн-кинотеатр ivi предлагает посмотреть самые востребованные.

Черно-белая любовь

Фото предоставлено ООО «Фикси»

Главная героиня сериала «Черно-белая любовь» Аслы — великолепный хирург, который полностью посвящает свою жизнь профессии. Ее просят пролечить подстреленного преступника. Врач не знает, что эта поездка может стать последней. Хирурга привозят в особняк на ферме для проведения операции. На месте Аслы становится свидетельницей убийства. Ее должны лишить жизни, как главного свидетеля. Для этого нанимают хладнокровного киллера. Девушка трогает его сердце, поэтому в нужный момент выстрела не происходит. Ферхат предлагает сделку: стать его женой и хранить молчание или умереть.

Игра судьбы

Фото предоставлено ООО «Фикси»

Ада уверена — настоящую любовь можно встретить раз в жизни. Главная героиня сериала «Игра судьбы» влюблена в Рюзгара. В планах у нее провести всю оставшуюся жизнь с ним. У молодого человека иные планы — получить с помощью наивной красавицы турецкое гражданство. Пока Ада пыталась разными способами заработать деньги, мужчина флиртовал в Тугче. Из-за капризного клиента Бора Ада теряет работу. К нему-то давно не равнодушна Тугче. Последняя пытается вызвать ревность у известного бизнесмена. Главная героиня, узнав об измене своего молодого человека, пытается его вернуть разными способами.

Повсюду ты

Фото предоставлено ООО «Фикси»

Демир последние годы проводит за границей, планирует вернуться в Турцию. Для поиска жилья он обращается к агенту по недвижимости. Он помогает найти молодому человеку подходящий дом. Демир готов к новой жизни, но сразу после заезда приходит осознание об обмане. На жилье претендует Селин Север. Она настаивает, что дом принадлежит ей. Молодые люди не хотят уступать друг другу. Параллельно они вынуждены заниматься другими делами и ходить на работу. В офисе они вновь сталкиваются. Выясняется, что Демир — новый руководитель Селин.

Рецепт любви

Фото предоставлено ООО «Фикси»

Наз понимает, что приготовление блюд — ее призвание. В последние месяцы дела в ресторане идут не очень. Главный повар решил сменить работу, а найти ему подходящую замену — сложное занятие. Наз знакомиться с Фыратом. Это повар, который некоторое время работал во французском кафе. Из-за некоторых жизненных перипетий он вынужден был отказаться от любимого дела. Предложение о работе от Наз дает ему шанс вернуться в мир кулинарного искусства. Два повара не только начинают заниматься любимым делом, у них появляется шанс завязать отношения.