Туристическая компания "Авиафлот" открывает крупнейший офис продаж

"Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот". "Авиафлот" открывает в Барнауле крупнейший офис продаж в формате туристического кафе. Фото: Архив компании "Авиафлот".

Новый офис "Авиафлот" находится в самом центре города (пр-т Ленина, 107) в здании, которое включено в реестр объектов культурного наследия. Формат туристического кафе уникален как для Барнаула, так и для отрасли туризма в целом.

Дизайн офиса выполнен в стиле европейского уличного кафе. Это просторное помещение, оформленное выразительными элементами интерьера и яркими сувенирами из разных стран мира. Обстановка и атмосфера в этом офисе вдохновляют на путешествия.

Как и в обычном кафе, посетитель сможет ознакомиться с меню: только оно особенное, туристическое. В него входят пакетные или индивидуальные туры, круизы, все виды авиа- и железнодорожных билетов в любую точку планеты.

Также в компания предлагает широкий спектр дополнительных услуг: помощь в оформлении визы и загранпаспорта, трансфер в Толмачево, упаковку багажа, курьерскую доставку билетов, напитки и товары для путешествий (цены и ассортимент приближены к Duty free) и другие. И конечно, всем гостям здесь предлагают вареный зерновой кофе или чай абсолютно бесплатно.

С каждым туристом поработает профессиональный консультант. Все менеджеры "Авиафлота" регулярно совершают поездки по популярным туристическим направлениям, имеют большой багаж знаний. Потому они дают компетентные рекомендации и максимально учитывают потребности клиента.

Для крупных корпоративных клиентов и часто путешествующих клиентов в туристическом кафе открыт VIP отдел, который предполагает индивидуальные условия сотрудничества и ряд привилегий.

Каждый уикенд апреля (7-8, 14-15, 21-22, 28-29 апреля) в туристическом кафе "Авиафлота" будут проходить "Выходные в стиле Travel". Клиентов ожидает приятная атмосфера, огромный выбор предложений на сезон весна-лето 2018 и участие в розыгрыше путевки в Турцию. Почувствуйте себя путешественником и первооткрывателем!

Справка

Группа компаний "Авиафлот" - это крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. Уже более 20 лет она остается лидером по продаже авиабилетов в Алтайском крае и сейчас входит в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

"Авиафлот" сотрудничает со всеми ведущими российскими и международными туроператорами, авиаперевозчиками. Это позволяет организовывать отдых и деловые поездки клиентов на высочайшем уровне. У клиента есть возможность сравнить разные варианты и выбрать для себя самый оптимальный.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66