ТВК "Республика" радует покупателей жаркими летними акциями

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Торговый центр "Республика" удобно расположен на пр. Космонавтов,6-г, на территории имеется большая парковка. Для удобства покупателей на третьем этаже расположен фудкорт и бесплатная детская игровая зона.

Организатор Акции: ТВК "Республика". Акция действительнадо 15.07.18. Подробные условия Акции уточняйте на месте у продавцов-консультантов.



