Тюрьма, депортация и отмены концертов. Что сейчас происходит с участниками группы "Би-2"

Группу «Би-2» задержали в полном составе в Таиланде. Музыкантов взяли под стражу из-за отсутствия разрешения на работу. После этого последовал ряд публикаций из тайской тюрьмы, сообщения о депортации и отмене концертов. Подробнее о произошедшем — в разборе altapress.ru .

Задержание

Музыкантов из «Би-2» задержали в полном составе после концерта в клубе Illusion на Пхукете.

Повод

Поводом стали некорректно оформленные организаторами документы. На следующий день суд принял решение оштрафовать артистов. Штраф выплатили.

Однако после суда участников группы задержала уже миграционная полиция.

Депортация

Позже стало известно, что четверых задержанных участников группы депортируют в Израиль. Еще одного должны были отправить в Австралию.

После визита российских дипломатов Таиланд отменил решение о депортации в Израиль музыкантов. Они отказались общаться с российским консулом и остались в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

Однако спустя некоторое время все участники улетели из Таиланда в Тель-Авив.

Что будет с концертами

Концерт в Дубае уже отменили. Деньги за билеты вернут в ближайшие дни.

По словам представителей группы, остальные выступления состоятся в назначенные даты.

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