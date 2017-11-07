У нового Ан-148 отказал двигатель во время испытательного полета

У нового самолета Ан-148 во время испытательного полета в Воронеже отказал двигатель, сообщает "Интерфакс".
"Во время полета на борту находилось пять членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал", — пояснили в пресс-службе производителя самолета — "Воронежском акционерном самолетостроительном обществе".
Для установления причины произошедшего создана специальная комиссия, пишет bfm.ru.
Факт
Предприятие "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" разрабатывает новую модель самолета Ан-148 по контракту с Минобороны РФ.
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