У нового Ан-148 отказал двигатель во время испытательного полета

"Во время полета на борту находилось пять членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал", — пояснили в пресс-службе производителя самолета — "Воронежском акционерном самолетостроительном обществе".

Для установления причины произошедшего создана специальная комиссия, пишет bfm.ru.

Факт

Предприятие "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" разрабатывает новую модель самолета Ан-148 по контракту с Минобороны РФ.