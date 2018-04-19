У Новоалтайска появился шанс стать новым центром развития биотехнологий.

Какой быть ТОСЭР?

Решение о наделении Новоалтайска статусом ТОСЭР было принято в марте Правительством РФ после долгих и настойчивых попыток краевых властей привлечь внимание федерального центра к проблемам индустриального моногорода. Основная отрасль промышленности Новоалтайска (производство грузовых вагонов) еще не нарастила необходимую мощность, что бы стать экономическим флагманом города. Поэтому диверсификация экономики муниципалитета, который входит в состав Барнаульской агломерации с населением около 1 млн. человек, краевые и муниципальные власти рассматривают как панацею от возможных в будущем социально-экономических потрясений.

Вместе с тем предусмотренные федеральным правительством льготы и преференции будущим участникам ТОСЭР направлены в первую очередь на стимулирование развития инновационных, импортозамещающих и экспортно-ориентированных предприятий, которые могли бы стать резидентами территории с особым режимом хозяйствования.

Власти полагают, что специализацией Новоалтайской ТОСЭР, парадигмой и приоритетом ее развития могли бы стать биотехнологии. Для этого есть все предпосылки: как инфраструктурные (наличие площадки для развития – индустриальный парк "Новоалтайск Южный", транспортный и энергетический потенциал), так и научно-производственные (уже реально существующие предприятия, к примеру, ООО НПФ "Алтайский букет", его кооперационные связи с научно-образовательными, отраслевыми и академическими организациями федерального и регионального уровня).

Базис и надстройка

Сырьевая база будущих биотехнологических предприятий может гарантированно опираться на богатые и разнообразные сельскохозяйственные и уникальные природные ресурсы Алтайского края — ключевого за Уралом аграрного региона России.

Как отмечают ведущие в России эксперты, рынок сбыта биотехнологической продукции огромен – это потребители как внутри России, так и за рубежом (к примеру, в странах АТР), где спрос на экологически чистые продукты питания и органические лекарственные препараты, продукцию глубокой переработки сельхозсырья растет в геометрической прогрессии. Глобальный рынок экологических, функциональных продуктов питания и растительных лекарственных препаратов стремительно растет как по объемам, так и по его капитализации. Нефтяные цены непостоянны и непредсказуемы, а цены на экологически чистые продукты питания и сырье для их производства во всем мире уверенно растут. При этом лекарственные растения являются возобновляемым ресурсом, что по понятным причинам немаловажно для Алтайской туристической дестинации.

— На глобальных рынках востребованность возобновляемых природных богатств и уникальных растительных ресурсов сегодня огромна, она уже измеряется не десятками, и даже не сотнями, а миллионами тонн, — убежден генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет" Сергей Мухортов, несколько лет назад предложивший создать в Новоалтайске современный биотехнологический кластер и побороться за статус ТОСЭР.

Биотехнологические перспективы Новоалтайской ТОСЭР вполне сопрягаются с социально-экономическими приоритетами Алтайского края, которые отражены в стратегии его развития и последовательно, на протяжении последнего десятилетия, осуществляются губернатором Александром Карлиным и региональным правительством. По инициативе главы региона в крае создан и успешно работает Алтайский биофармацевтический кластер, Центр аграрных биотехнологий (на базе Алтайского центра РАСХН), решается вопрос об открытии в крае института биотехнологий СО РАН. Появление нового кластера на площадке ТОСЭР позволило бы привлечь инвестиции в перспективную для края отрасль биотехнологий, стимулировать и поддерживать ее развитие.

— Наш край находится в числе субъектов Российской Федерации, которые первыми внедрили кластерный подход в практику регионального управления. Такой подход подтвердил оптимальность консолидации ресурсов и научных сил предприятий, входящих в Алтайский биофармацевтический кластер, позволил усилить инвестиционную активность компаний, расширить рынки сбыта выпускаемой продукции, в том числе биотехнологической… Несмотря на многие задачи, которые еще предстоит решить, у Алтайского края есть все шансы занять ведущие позиции в развитии биотехнологической индустрии, — уверен губернатор региона Александр Карлин.

Биотехнологический драйвер: шаг за шагом

В качестве якорного предприятия будущей ТОСЭР изначально рассматривалась Научно-производственная фирма "Алтайский букет", чей инвестиционный проект уже получил поддержку на федеральном уровне, доказал свою состоятельность и принес первые результаты. Он предполагает поэтапное создание научно-производственного центра инноваций в области биорегуляции и превентивной медицины.

"Алтайский букет" планирует на площадке в 6 га создать производство продуктов специализированного питания и биотехнологической продукции. Это будет современный комплекс, где на основе уникальных лекарственных трав Алтая будут выпускаться новые растительные препараты, а также экологически безупречное сырье для производства экопродуктов питания, функциональных продуктов питания (ФПП), БАДов к пище и природной косметики.

Инвестиционные планы ООО НПФ "Алтайский букет" прямо вписываются в общенациональный проект по возрождению отрасли лекарственного растениеводства, который был утвержден решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России и подписан председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 29 декабря 2016 года. А инвестпроект компании уже стал участником сразу двух платформ Национальной технологической инициативы – HealthNet и FoodNet. А значит, отнесен к приоритетам государственной политики развития перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.

Инвестиции в инновации

Сегодня общий объем планируемых инвестиций из разных источников оценивается в проект "Алтайского букета" в 1,2 млрд. рублей, часть которых привлечена и уже освоена. Капиталовложения на начальном этапе (2012-2015 гг.) составили более 250 млн. рублей.

В результате были подведены инженерные коммуникации, возведен производственный блок комплексной переработки природного сырья , установлено оборудование для производства, фасовки и хранения готовой продукции.

На втором этапе проекта (2017-2018 гг.) объем вложенных средств составил более 100 млн. рублей. Всего же на завершение проекта (план – 2022 год) потребуется в ближайшие годы около 830 млн. рублей.

В условиях всеобщего дефицита инвестиционных ресурсов компания намерена привлечь для осуществления своих планов сторонних участников. Для этого недавно вместе с авторитетным игроком на отечественном фармрынке – московской группой компаний "Инфодром" было создано ПАО "Алтей Фарма" с уставным капиталом в 1 млрд. рублей. Часть акций новой публичной компании после прохождения листинга на МФБ планируется разместить на открытом фондовом рынке.

Привлеченные средства планируется направить в организацию производства востребованных лекарственных препаратов (противовоспалительных, противопростудных, противовирусных и проч.) и функционального питания на основе органического сырья растительного происхождения.

Иммунитет для АПК

"Алтайский букет", к слову, не планирует замыкаться в рамках производственных технологий, а намерено всерьез расширять сырьевую базу своего инвестпроекта. Так, в планах компании организация первого на Алтае агропарка, который объединил бы сельхозпредприятия и фермеров, выращивающих лекарственные растения, ягоды, травы и коренья. Поддержку алтайскому лекарственному растениеводству оказали китайские партнеры, которые, по всей вероятности, вполне отчетливо видят перспективы отрасли и ее экспортный потенциал. Весной 2017 года они предоставили семенной материал для пробных высевов растений, издавна использующихся в традиционной восточной медицине. Урожай выращенных на алтайской земле трав превзошел все ожидания, а эксперимент положил начало долгосрочному и обоюдовыгодному сотрудничеству.

Понятно, что создание агропарка поможет "перенастроить" сельхозпроизводство в Алтайском крае, переформатировать его структуру, обусловленную монокультурностью аграрного комплекса (производство зерновых). По мнению специалистов, такая "перезагрузка" снизит зависимость АПК края от превратностей рынка, диверсифицировав сельхозотрасль края и повысив экспортные возможности алтайского агропрома.

Губернатор Карлин убежден, что внедрение агробиотехнологий позволит сельскому хозяйству края заметно увеличить свою эффективность, снизив при этом экологические последствия. В Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года внедрение биотехнологий обозначено как один из ключевых драйверов регионального экономического роста сразу по нескольким направлениям. Это производство и переработка сельскохозяйственного сырья; синтез лекарственных средств и пищевых добавок; охрана окружающей среды и рациональное природопользование; энергетика и энергосбережение, новые материалы.

От слов к делу

В середине апреля в Барнауле под эгидой краевого правительства прошла Межрегиональная научно-практическая конференция "От биопродуктов к биоэкономике". Ученые, хозяйственники и руководители края единодушны: надо на месте создавать предприятия по глубокой переработке зерна, картофеля, сахарной свеклы, отходов лесопереработки, лекарственных растений. В 2014 году в регионе приняли целую программу, рассчитанную до 2020 года. На первом этапе был создан серьезный научный задел, организовано сотрудничество власти, науки и производства, сформированы новые институты и научные центры.

— Теперь настало время практических шагов. Необходимо вкладывать деньги в открытие новых производств, перерабатывающих излишки зерна и выпускающих ценные, востребованные на рынке продукты. При этом крупные современные комбинаты и заводы по глубокой переработке сельхозсырья уже строятся в Белгородской и Рязанской областях, Татарстане и даже на промышленном Урале и в совсем не аграрной Тюмени, где кроме нефти и газа вообще ничего "не растет". Алтайский край – идеальное место для инноваций в сфере биотехнологий. Ведь ваш регион обладает грандиозными и уникальными возможностями, здесь есть толковые специалисты и серьезные наработки, — отметил Владимир Гольдштейн из Федерального научного центра пищевых систем СО РАН.

С ним солидарен директор НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" профессор Александр Яненко.

— Пришло время создавать крупные биотехнологические производственные комплексы. Не так много стран имеют свою сырьевую базу для развития биотехнологий. Россия – одна из них. А Алтайскому краю с его уникальным потенциалом по праву принадлежит особое место. У вашего региона очень большие перспективы в производстве экологически чистых продуктов питания и органических лекарственных препаратов на основе уникального по своим качествам сельскохозяйственного и растительного сырья, — подытожил один из руководителей специализированного НИИ ведущего научного центра России.

Источник: kapitalist.tv