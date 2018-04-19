Участники конференции E-SIB2018 обсудят особенности интернет-торговли по-сибирски

Цель конференции — создать постоянно действующую площадку для обмена опытом представителей рынка e-commerce; представить актуальные тренды в интернет-торговле, новые инструменты интернет-продаж, кейсы участников рынка; показать перспективность регионального рынка e-commerce.

В этом году участники конференции обсудят, как развивать интернет-магазины в условиях постоянных изменений, как учитывать особенности поведения миллениалов в e-commerce-стратегии; как повысить эффективность маркетинговых кампаний (контент-маркетинг для интернет-магазинов, построение сквозной аналитики и т.п.); какие новые технологии стоит внедрять для решения бизнес-задач интернет-магазинов (искусственный интеллект и роботизация, будущее "последней мили", современные подходы в платежах и т.п.).

Среди спикеров конференции 2018 года:

Арина Аванесова, Lead Project Manager, Lamoda, Москва.

Надежда Романова, СЕО, компания PickPoint, Москва.

Илья Макаров, компания Alytics, генеральный директор, Москва.

Андрей Заворин, компания Ivoice.tech, CEO, Новосибирск.

Георгий Власов, компания Callibri, руководитель группы по работе с клиентами, Москва.

Илья Карбышев, Digital-агентство Атвинта, руководитель отдела продвижения, Кемерово.

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Программа мероприятия состоит из двух дней — 16 и 17 мая. Первый день включает пленарные заседания и дискуссии по различным тематикам в рамках 5 секций. Второй день будет проходить в формате мастер-классов по таким аспектам работы интернет-магазинов, как: создание сайта, email-маркетинг, новые подходы в контекстной рекламе, построение сервиса в e-commerce и др.

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