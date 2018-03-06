Участники "Шоу под гипнозом" прошли проверку на детекторе лжи

Знаменитости, которые принимали участие в шоу "Звезды под гипнозом" на Первом канале ответили на вопросы экспертов и прошли проверку на детекторе лжи.
Правду о резонансном шоу в эфире "На самом деле" решили рассказать Сати Казанова, Марина Ким, Елена Борщева и Наталья Бочкарева, передает портал teleprogramma. Певица Сати Казанова отметила, что до встречи с гипнологом Исой Багировым скептически относилась к подобным вещам, однако Багиров смог ее переубедить. "Когда я расслабилась, он смог меня загипнотизировать. Я чувствовала легкость, пребывала в состоянии опьянения", — сказала она. Полиграфологи подтвердили, что певица говорит правду.
Актриса Наталья Бочкарева также заверила, что на шоу она действительно была в измененном состоянии сознания. О правдивости происходящего на программе "Звезды под гипнозом" заявили и остальные участницы — детектор лжи подтвердил, что они не лгут. При этом психолог Константин Саркисян во время эфира сказал, что считает способности Исы Багирова не чем-то сверхъестественным, а лишь умением внушить человеку желаемое, пишет ura.ru.
Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов раскритиковал шоу "Звезды под гипнозом", ведущий которого Максим Галкин сразу же ответил на критику. Он заявил о сомнительном качестве программ Comedy Club. За Максима Галкина позднее вступился певец Филипп Киркоров, отметив, что смотрит все выпуски передачи и сам практикует методы внушения.
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