Участников соревнований "Столица Сибири-2018" будут оценивать судьи из 11 стран

Сегодня, 11:30.
Спорт
Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири".
Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири". Фото: Фото представлено организаторами.

С 14 по 15 апреля 2018 года в Новосибирске в восьмой раз пройдут Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на кубок Westfalika. Турнир включен в официальный список мероприятий Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области. В этом году сибирские спортсмены получат уникальную возможность поучаствовать в соревнованиях мировой квалификации (WDSF) на территории СФО и усилить свои позиции в Мировом рейтинге WDSF.

Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири".
Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири"

Ежегодно соревнования собирают сотни участников из десятков танцевальных клубов со всей России, и в этом году ожидается более 3000 спортсменов и зрителей. География турнира включает города Новосибирск, Омск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новокузнецк и многие другие. Также в этом году на соревнования приедут спортсмены из пяти других стран — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Малайзии и Словакии. С 2017 года участники соревнований имеют возможность получать спортивные разряды.

Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири".
Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири"

Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири" отличает авторитетная судейская коллегия. В этом году представлена самая широкая география судей за всю историю турнира: оценивать спортсменов будут эксперты из 11 стран — Кыргызстана, Германии, Малайзии, Израиля, Кореи, Испании, Казахстана, Италии, Сербии, России, Узбекистана. Также интересным элементом программы этого года станут показательные выступления дуэтов синхронистов — это новый вид танцевального спорта, который начинает постепенно набирать популярность за рубежом и только появляется в России.

Кроме того, в этом году организаторы соревнований открывают серию квалификационных семинаров по танцевальному спорту на территории Новосибирской Области, первый из семинаров будет приурочен к турниру "Столица Сибири-2018" и пройдет 13 апреля 2018 года. Официальная страница семинара: www.dancecongress.tilda.ws.

Организаторы соревнований "Столица Сибири" — Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Новосибирской области, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб "Триумф". Генеральным партнером турнира выступает сеть обувных магазинов Westfalika. 

Торжественная церемония открытия турнира и вечерняя программа соревнований состоятся 14 апреля 2018 года в 18:30. 

Место проведения: ЦСП "Заря" (ул. Спортивная, 2), тел. 263-09-35 

Программа мероприятия: www.sibturnir.ru/program

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