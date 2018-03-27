Участников соревнований "Столица Сибири-2018" будут оценивать судьи из 11 стран

С 14 по 15 апреля 2018 года в Новосибирске в восьмой раз пройдут Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири-2018" на кубок Westfalika. Турнир включен в официальный список мероприятий Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области. В этом году сибирские спортсмены получат уникальную возможность поучаствовать в соревнованиях мировой квалификации (WDSF) на территории СФО и усилить свои позиции в Мировом рейтинге WDSF.

Ежегодно соревнования собирают сотни участников из десятков танцевальных клубов со всей России, и в этом году ожидается более 3000 спортсменов и зрителей. География турнира включает города Новосибирск, Омск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новокузнецк и многие другие. Также в этом году на соревнования приедут спортсмены из пяти других стран — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Малайзии и Словакии. С 2017 года участники соревнований имеют возможность получать спортивные разряды.

Международные соревнования по танцевальному спорту "Столица Сибири" отличает авторитетная судейская коллегия. В этом году представлена самая широкая география судей за всю историю турнира: оценивать спортсменов будут эксперты из 11 стран — Кыргызстана, Германии, Малайзии, Израиля, Кореи, Испании, Казахстана, Италии, Сербии, России, Узбекистана. Также интересным элементом программы этого года станут показательные выступления дуэтов синхронистов — это новый вид танцевального спорта, который начинает постепенно набирать популярность за рубежом и только появляется в России.

Кроме того, в этом году организаторы соревнований открывают серию квалификационных семинаров по танцевальному спорту на территории Новосибирской Области, первый из семинаров будет приурочен к турниру "Столица Сибири-2018" и пройдет 13 апреля 2018 года. Официальная страница семинара: www.dancecongress.tilda.ws.

Организаторы соревнований "Столица Сибири" — Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Новосибирской области, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб "Триумф". Генеральным партнером турнира выступает сеть обувных магазинов Westfalika.

Торжественная церемония открытия турнира и вечерняя программа соревнований состоятся 14 апреля 2018 года в 18:30.

Место проведения: ЦСП "Заря" (ул. Спортивная, 2), тел. 263-09-35

Программа мероприятия: www.sibturnir.ru/program