Участница "Миссис Россия-2017" хотела продать девушку в сексуальное рабство

Женщин задержали 1 марта на территории столичного аэропорта "Домодедово", где злоумышленницы пытались за 1,5 млн рублей продать девушку 1999 года рождения "с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами РФ".

К преступлению злоумышленницы готовились заранее. Покупателя нашли через социальные сети.

В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранток меры пресечения, проводится работа по сбору доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Дело возбуждено по части 1 статьи 127.1 ("Торговля людьми").

Одна из задержанных участвовала в конкурсе "Миссис Россия-2017" и даже вышла в финал. Имя ее следствие не разглашает.