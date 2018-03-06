Участница "Миссис Россия-2017" хотела продать девушку в сексуальное рабство

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, которые пытались продать девушку в сексуальное рабство, пишет znak.com.
Женщин задержали 1 марта на территории столичного аэропорта "Домодедово", где злоумышленницы пытались за 1,5 млн рублей продать девушку 1999 года рождения "с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами РФ".
К преступлению злоумышленницы готовились заранее. Покупателя нашли через социальные сети.
В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранток меры пресечения, проводится работа по сбору доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Дело возбуждено по части 1 статьи 127.1 ("Торговля людьми").
Одна из задержанных участвовала в конкурсе "Миссис Россия-2017" и даже вышла в финал. Имя ее следствие не разглашает.
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