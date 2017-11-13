Ученье — свет: алтайские энергетики получат дополнительное образование

Образовательной площадкой для энергетиков крупнейшей электросетевой компании Алтайского края стал Заринский политехнический техникум.

Александр Пономарев,

начальник департамента управления персоналом:

В Алтайэнерго существует системный подход к обучению. Наша цель: не только повышение образовательного уровня сотрудников, но и получение ими специальных профессиональных знаний путем дополнительного образования.

Учеба персонала осуществляется в очно-дистанционной форме. Программа содержит специальные направления: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин и другого электрооборудования промышленных организаций, проверка и наладка электрооборудования, устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и другие.

В настоящее время студенты уже получили задания по дисциплинам профессионального профиля. В случае необходимости, у них есть возможность получить консультации преподавателей техникума.

После обучения и успешной итоговой аттестации, в июне 2018 года, сотрудники Алтайэнерго получат дипломы о среднем профессиональном образовании.