Ученье — свет: алтайские энергетики получат дополнительное образование

Среднее специальное образование по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" получат 47 сотрудников филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго".
Образовательной площадкой для энергетиков крупнейшей электросетевой компании Алтайского края стал Заринский политехнический техникум.
Александр Пономарев,
начальник департамента управления персоналом:
В Алтайэнерго существует системный подход к обучению. Наша цель: не только повышение образовательного уровня сотрудников, но и получение ими специальных профессиональных знаний путем дополнительного образования.
Учеба персонала осуществляется в очно-дистанционной форме. Программа содержит специальные направления: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин и другого электрооборудования промышленных организаций, проверка и наладка электрооборудования, устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и другие.
В настоящее время студенты уже получили задания по дисциплинам профессионального профиля. В случае необходимости, у них есть возможность получить консультации преподавателей техникума.
После обучения и успешной итоговой аттестации, в июне 2018 года, сотрудники Алтайэнерго получат дипломы о среднем профессиональном образовании.