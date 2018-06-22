Ученые АлтГТУ назвали вероятного победителя Чемпионата мира по футболу.

Собранные данные – статистика прошедших чемпионатов, рейтинг команды, ставки букмекеров, уровень и стоимость игроков, заслуги в лиге чемпионов и др. На этих данных был обучен ансамбль нейронных сетей. Достоверность результатов созданная модель проверяла уже состоявшихся играх чемпионата.

"Конечно, нейронные сети не могу учитывать ряд внешних или случайных факторов, таких как погода или травмы игроков. Однако точно определить правильность прогноза мы сможем только 15 июля", – отмечают на факультете информационных технологий АлтГТУ.