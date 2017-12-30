Ученые АлтГУ: в центре большинства снежинок "глиняные сердца"

Ученые утверждают, что на самом деле снег не такой "чистый", каким мы его себе представляем, поскольку большинство снежинок формируются вокруг мелких частиц грунта, поднятых ветром вверх. Водяной пар может замерзать даже вокруг частиц дыма. "Снежинки – это кусочки почвы, может быть, даже с вашего огорода, только покрытые льдом", - отмечают ученые.

Снежинки образуются в холодных облаках на больших высотах, где температура доходит до минус 40 градусов Цельсия. Водяной пар, занесенный туда ветром, может внезапно замерзнуть, формируясь в кристаллики льда", - поясняют физики АлтГУ.

В одной снежинке содержится от 2 до 200 отдельных снежных кристаллов. "Бывают снежинки, похожие по форме на пустотелые длинные столбики, напоминающие шестиугольную призму, есть плоские шестиугольные снежинки. И наконец, существуют снежинки очень причудливой формы, в основе которой лежит шестиконечная звезда", - подытоживают физики опорного АлтГУ.