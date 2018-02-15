Ученые нашли неизвестный ранее "затерянный мир" во льдах Антарктиды

Ученые уже запланировали экспедицию к этой затерянной морской экологической системе. До этого она располагалась под шельфовым ледником Ларсен С в Антарктиде и была отрезана от мира.

Свет вновь стал проникать в толщу воды здесь после того, как в 2017 году от ледника откололся гигантский айсберг площадью более 6 тыс. кв. км.

Айсберг продвинулся в сторону Южного океана и освободил водное пространство. Ученые намереваются изучить ранее не доступную экологическую систему, пока она полностью не исчезла.

Справка

Ледник Ларсена - шельфовый ледник у побережья Антарктического полуострова. Состоял из трех крупных ледников — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C, общей площадью со Словакию. Частично разрушен из-за глобального потепления. В декабре 2016 года спутники НАСА зафиксировали новый разлом, трещина была длиной 160 километров, шириной 3,2 километра и глубиной примерно в 500 метров. В конце концов, от ледника и откололся огромный айсберг.