Ученые нашли неизвестный ранее "затерянный мир" во льдах Антарктиды

Ученые Британской антарктической службы обнаружили в Антарктиде экосистему, которая была скрыта и отрезана от всего остального мира около 120 тыс. лет, сообщает телеканал "Звезда".
Ученые уже запланировали экспедицию к этой затерянной морской экологической системе. До этого она располагалась под шельфовым ледником Ларсен С в Антарктиде и была отрезана от мира.
Свет вновь стал проникать в толщу воды здесь после того, как в 2017 году от ледника откололся гигантский айсберг площадью более 6 тыс. кв. км.
Айсберг продвинулся в сторону Южного океана и освободил водное пространство. Ученые намереваются изучить ранее не доступную экологическую систему, пока она полностью не исчезла.
Справка
Ледник Ларсена - шельфовый ледник у побережья Антарктического полуострова. Состоял из трех крупных ледников — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C, общей площадью со Словакию. Частично разрушен из-за глобального потепления. В декабре 2016 года спутники НАСА зафиксировали новый разлом, трещина была длиной 160 километров, шириной 3,2 километра и глубиной примерно в 500 метров. В конце концов, от ледника и откололся огромный айсберг.
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