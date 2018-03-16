Ученые назвали новую опасность ожирения

Специалисты общеклинической больницы американского штата Массачусетс выяснили, что ожирение препятствует успешному лечению рака молочной железы и провоцирует увеличение воспалительных факторов, сообщает ren.tv
Ученые связывают эту особенность с тем, что сами опухоли содержат значительную долю жировой ткани. У больных формируется устойчивость к препаратам, блокирующим активность сосудистого эндотелиального фактора роста и препятствующим развитию метастаз.
Кроме того, специалисты отмечают, что около 70% пациентов с раком молочной железы имеют избыточный вес.
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