Ученые назвали продукты, которые предотвращают старение

Исследователи нашли новой способ омоложения стареющих клеток, пишут РИА Новости со ссылкой на портал Science Daily.
Ученые испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на старые человеческие клетки соединительной ткани — фибробласты.
По мере старения в тканях человека накапливаются клетки, которые, оставаясь живыми, перестают расти и выполнять свои функции. Их скопление делает ткани и органы более восприимчивыми к болезням.
Ученые выяснили, что ресвератрол (содержится в красном вине, темном шоколаде, красном винограде и других фруктах) стимулирует активность "созревания" матричной РНК. После использования ресвератрола стареющие клетки начали омолаживаться — у них восстанавливался цикл деления и увеличивалась длина.
Исследователи полагают, что это открытие позволит человеку легче стареть. Кроме того, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.