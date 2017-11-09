Ученые назвали продукты, которые предотвращают старение

Ученые испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на старые человеческие клетки соединительной ткани — фибробласты.

По мере старения в тканях человека накапливаются клетки, которые, оставаясь живыми, перестают расти и выполнять свои функции. Их скопление делает ткани и органы более восприимчивыми к болезням.

Ученые выяснили, что ресвератрол (содержится в красном вине, темном шоколаде, красном винограде и других фруктах) стимулирует активность "созревания" матричной РНК. После использования ресвератрола стареющие клетки начали омолаживаться — у них восстанавливался цикл деления и увеличивалась длина.

Исследователи полагают, что это открытие позволит человеку легче стареть. Кроме того, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.