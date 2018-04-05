Ученые предсказали, когда погибнет Вселенная

Вселенная может погибнуть через 10139 лет из-за дестабилизации бозона Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц, участвующих в переносе слабого взаимодействия — к такому выводу пришли американские физики, сообщает издание Science Alert.
Ученые оценили стабильность вакуума в рамках квантовой теории поля, рассчитав интенсивность туннельного эффекта, когда элементарные частицы из-за квантовых эффектов могут преодолевать потенциальный барьер, даже обладая недостаточной для этого энергии.
В результате такого процесса может нарушается стабильность частиц. Выяснилось, что вероятность дестабилизации бозона Хиггса достаточно низка, поэтому это может случиться только после Эпохи распада, когда во Вселенной перестанут существовать звезды (1015-1039 лет), пишет "Росбалт".
Бозон Хиггса является элементарной частицей, предсказанной Стандартной моделью и найденной на Большом адронном коллайдере в 2012 году. С помощью нее объясняется механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии.
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