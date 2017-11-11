Ученые раскрыли механизм быстрого похудения

Ученые выявили три ключевых процесса, которые происходят в организме после перехода на низкокалорийную диету. Исследование с результатами научных экспериментов опубликовано в Cell Metabolism, сообщает Йельский университет (США).
Ученые изучили режим питания, рекомендованный пациентам с сахарным диабетом второго типа для быстрого уменьшения концентрации глюкозы в крови. При медицинской диете больному удастся быстро сбросить вес.
Клинические испытания показали, что при медицинской диете в печени происходит снижение конверсии лактата и аминокислот в глюкозу, наблюдается падение скорости превращения гликогена в глюкозу, а также уменьшается количество жира, из-за чего улучшается чувствительность печени к инсулину.
Эксперимент проводился на мышах. Выводы, полученные для грызунов, скорее всего, справедливы и для людей, считают ученые. Специалисты планируют окончательно доказать гипотезу в ходе дальнейших испытаниях на людях.
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