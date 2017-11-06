Ученые рассказали, что будет, если Луна взорвется

"Жизнь на Земле подвергнется самым суровым испытаниям. Планета, для начала, начнет вращаться гораздо более быстро, чем сейчас. В результате под угрозой окажется ее атмосфера, которую просто "сдует". Сами понимаете, что без воздушной оболочки ни о какой привычной нам жизни говорить нельзя", — рассказывают исследователи.

По словам специалистов, потеря атмосферы — это не единственная беда, ожидающая нас в случае взрыва Луны. Оставшись без своего естественного спутника, Земля, как уверены ученые, просто завалится набок. Это в свою очередь приведет к резкому похолоданию на экваторе и потеплению на полюсах. Вода на поверхности планеты стремительно начнет перемещаться, затапливая почвы и оголяя дно океана. Кроме того, раскаленные осколки Луны упадут на Землю, вызвав "ядерную зиму".

При этом ученые почему-то совсем не объясняют, с чего это вдруг наш спутник должен взрываться. Независимые эксперты не видят никаких предпосылок для внезапного взрыва Луны. "С чего бы ей взрываться, если из нее даже дым не идет? Непонятно", — отмечают специалисты.