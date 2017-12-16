Ученые рассказали, почему люди не могут найти свою любовь

"Примерно каждый второй человек испытывает трудности в личной жизни и в деле продолжения рода. В большинстве случаев они связаны не с тем, что внутри них что-то не так. Просто мы были приспособлены эволюцией к жизни в совершенно не той среде, в которой сейчас обитаем", — заявил Менелай Апостолу из университета Никосии (Кипр).

Ученые заинтересовались тем, как переход к оседлой жизни и развитие цивилизации повлияли на половое поведение человека и половой отбор. Как предположил психолог, причинами того, почему теперь многие люди годами не могут найти свою вторую половину, могли стать перемена образа жизни и постоянно меняющиеся социальные нормы, регулирующие отношения между полами.

Исследователи опросили около двух тысяч студентов из вузов Кипра. У них спрашивали, как легко им даются свидания, насколько они важны для них и какие проблемы в отношениях с противоположным полом они испытывают.

Каждый второй опрошенный сказал, что у него возникали серьезные трудности на первых свиданиях или при поддержании уже существующих отношений, а еще 20% — что сталкивались с проблемами и в том и в другом случае. Причем, по словам психологов, это в равной степени характерно и для парней, и для девушек.

По мнению ученых, трудности в общении с противоположным полом обусловлены не непривлекательной внешностью, проблемами с половыми органами или плохим характером, а глубинными эволюционными и социальными причинами.