Ученые рассказали, почему люди не могут найти свою любовь

Люди не могут найти себе пару не из-за изъянов характера, а по эволюционным причинам, пишут ученые из университета Кипра, сообщают РИА Новости.
"Примерно каждый второй человек испытывает трудности в личной жизни и в деле продолжения рода. В большинстве случаев они связаны не с тем, что внутри них что-то не так. Просто мы были приспособлены эволюцией к жизни в совершенно не той среде, в которой сейчас обитаем", — заявил Менелай Апостолу из университета Никосии (Кипр).
Ученые заинтересовались тем, как переход к оседлой жизни и развитие цивилизации повлияли на половое поведение человека и половой отбор. Как предположил психолог, причинами того, почему теперь многие люди годами не могут найти свою вторую половину, могли стать перемена образа жизни и постоянно меняющиеся социальные нормы, регулирующие отношения между полами.
Исследователи опросили около двух тысяч студентов из вузов Кипра. У них спрашивали, как легко им даются свидания, насколько они важны для них и какие проблемы в отношениях с противоположным полом они испытывают.
Каждый второй опрошенный сказал, что у него возникали серьезные трудности на первых свиданиях или при поддержании уже существующих отношений, а еще 20% — что сталкивались с проблемами и в том и в другом случае. Причем, по словам психологов, это в равной степени характерно и для парней, и для девушек.
По мнению ученых, трудности в общении с противоположным полом обусловлены не непривлекательной внешностью, проблемами с половыми органами или плохим характером, а глубинными эволюционными и социальными причинами.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.