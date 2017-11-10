Ученые: употребление алкоголя вызывает рак

Злоупотребление алкоголем резко повышает вероятность развития сразу нескольких видов рака, а отказ от него позволяет заметно продлить жизнь, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Американского общества клинической онкологии.
"Как правило, люди не думают, что употребление пива, вина или крепких напитков может как-то влиять на вероятность приобретения ими рака в далеком будущем. С другой стороны, мы и наши коллеги нашли множество свидетельств того, что алкоголь и рак связаны между собой", — заявил Брюс Джонсон, директор общества онкологов.
Ученые выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя – одна из основных причин развития сразу нескольких форм рака, в том числе рака груди, глотки, пищевода, печени и многих других органов.
Употребление всего 13 граммов спирта в день повышает вероятность развития этих форм рака на 5-17%, а употребление примерно ста граммов спирта повышает вероятность развития цирроза печени почти в два раза, а рака пищевода — примерно в пять раз.
Исследования показывают, что отказ от алкоголя практически сразу снижает вероятность развития всех этих форм рака.
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