Ученые: употребление алкоголя вызывает рак

"Как правило, люди не думают, что употребление пива, вина или крепких напитков может как-то влиять на вероятность приобретения ими рака в далеком будущем. С другой стороны, мы и наши коллеги нашли множество свидетельств того, что алкоголь и рак связаны между собой", — заявил Брюс Джонсон, директор общества онкологов.

Ученые выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя – одна из основных причин развития сразу нескольких форм рака, в том числе рака груди, глотки, пищевода, печени и многих других органов.

Употребление всего 13 граммов спирта в день повышает вероятность развития этих форм рака на 5-17%, а употребление примерно ста граммов спирта повышает вероятность развития цирроза печени почти в два раза, а рака пищевода — примерно в пять раз.

Исследования показывают, что отказ от алкоголя практически сразу снижает вероятность развития всех этих форм рака.