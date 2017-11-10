Ученые: употребление алкоголя вызывает рак

Сегодня, 06:55.
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Злоупотребление алкоголем резко повышает вероятность развития сразу нескольких видов рака, а отказ от него позволяет заметно продлить жизнь, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Американского общества клинической онкологии.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото: СС0.

"Как правило, люди не думают, что употребление пива, вина или крепких напитков может как-то влиять на вероятность приобретения ими рака в далеком будущем. С другой стороны, мы и наши коллеги нашли множество свидетельств того, что алкоголь и рак связаны между собой", — заявил Брюс Джонсон, директор общества онкологов.

Ученые выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя – одна из основных причин развития сразу нескольких форм рака, в том числе рака груди, глотки, пищевода, печени и многих других органов. 

Употребление всего 13 граммов спирта в день повышает вероятность развития этих форм рака на 5-17%, а употребление примерно ста граммов спирта повышает вероятность развития цирроза печени почти в два раза, а рака пищевода — примерно в пять раз.

Исследования показывают, что отказ от алкоголя практически сразу снижает вероятность развития всех этих форм рака.

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