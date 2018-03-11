Ученые узнали, что в организме человека помогает татуировкам не тускнеть и не выцветать

Сегодня, 20:01.
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Макрофаги помогают человеческой коже практически вечно поддерживать татуировки яркими. Это выяснили французские ученые, озадачившиеся вопросом, почему тату не выцветают со временем, пишет "Вечерняя Москва".

"Парные" татуировки. Фото: novate.ru.
Нелепые татуировки. Фото: fishki.net.
Цветные татуировки барнаульцев. Фото: Михаил Хаустов.
Реалистичная татуировка. Фото: опубликовано на extremal.mirtesen.ru.
Барнаульские татуировки. Фото: Михаил Хаустов.
Та самая татуировка. Фото: Открытые источники.
Татуировка - аксессуар современных девушек. На фото - ноги Екатерины. Фото: Алёна Рогонова.
Татуировки с "глубоким" смыслом. Фото: www.novate.ru.
Минималистичные татуировки. Фото: novate.ru.
Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров.
Девушки и тату. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Фотовыставка "ТУТА-ТАТУ", павильон "Открытое Небо". Барнаул, 18 августа 2009г. Фото: Михаил Хаустов.
Тату. Фото: Михаил Хаустов.

Именно иммунная система, частью которой и являются макрофаги, помогает татуированнуму человеку сохранять долгие годы цвета его рисунков на коже.

Сандрин Анри,
сотрудница университета Марселя:

— Макрофаги (защитники кожи от инфекций) живут не так долго, как человек, и, по всей видимости, когда они умирают, их содержимое, в том числе и частицы красок, высвобождается. Эти частицы "подхватывают" соседние макрофаги, что позволяет татуировкам существовать практически вечно.

Для эксперимента ученые сделали татуировки мышам. После уничтожения макрофагов рисунки не исчезали и оставались такими же качественными. При этом тату оставались даже после трансплантации кожи. При этом иммунные клетки могут переносить крупицы краски из тату в различные части человеческого организма, что может приводить к развитию воспалений и даже раковых образований.

Что такое макрофаги?

Макрофаги — клетки в организме животных и в т.ч. человека, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. Термин "макрофаги" введён русским ученым Ильей Мечниковым.

Макрофаги присутствуют практически в каждом органе и ткани, где они выступают в качестве первой линии иммунной защиты от патогенов и играют важную роль в поддержании тканевого гомеостаза.

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