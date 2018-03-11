Ученые узнали, что в организме человека помогает татуировкам не тускнеть и не выцветать

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Именно иммунная система, частью которой и являются макрофаги, помогает татуированнуму человеку сохранять долгие годы цвета его рисунков на коже.

Сандрин Анри,

сотрудница университета Марселя:

— Макрофаги (защитники кожи от инфекций) живут не так долго, как человек, и, по всей видимости, когда они умирают, их содержимое, в том числе и частицы красок, высвобождается. Эти частицы "подхватывают" соседние макрофаги, что позволяет татуировкам существовать практически вечно.

Для эксперимента ученые сделали татуировки мышам. После уничтожения макрофагов рисунки не исчезали и оставались такими же качественными. При этом тату оставались даже после трансплантации кожи. При этом иммунные клетки могут переносить крупицы краски из тату в различные части человеческого организма, что может приводить к развитию воспалений и даже раковых образований.

Что такое макрофаги?

Макрофаги — клетки в организме животных и в т.ч. человека, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. Термин "макрофаги" введён русским ученым Ильей Мечниковым.

Макрофаги присутствуют практически в каждом органе и ткани, где они выступают в качестве первой линии иммунной защиты от патогенов и играют важную роль в поддержании тканевого гомеостаза.