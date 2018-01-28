Ученые узнали, как избежать укусов комаров

Исследователи помещали в специальную камеру самок желтолихорадочный комара. В этой камере уже лежала ткань с запахами различных людей и мышей. Когда подопытные на нее садились, ученые с помощью вибрации симулировали защиту жертвы от укусов.

Ровно через сутки подопытных комаров выпустили в другое помещение с парой коридорами — по одному ученые запустили воздух без запаха, а по другому — с запахами из предыдущего эксперимента.

Как оказалось, комарихи не хотели летать по тому коридору, где был запах их прежних "жертв", "давших отпор".

В исследовании отмечается, что запоминать запахи комарам помогает дофамин — генетически модифицированные особи, у которых была затруднена выработка этого гормона, не различали ароматы.

Авторы работы полагают, что их открытие может принести большую пользу медицине. Так, нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии может отучить комаров узнавать запахи людей и бояться резких движений.