Ученые узнали, как избежать укусов комаров

Американцы выяснили, что может помочь людям, чтобы избежать укусов комаров. Оказалось, что кровососущие самки этих насекомых могут запоминать запахи, которые ассоциируются у них с опасностью. Это, по мнению биологов из Вашингтонского университета, может лечь в основу разработок новых средств борьбы с комарами, переносящими опасные заболевания, пишет РИА "Новости".
Исследователи помещали в специальную камеру самок желтолихорадочный комара. В этой камере уже лежала ткань с запахами различных людей и мышей. Когда подопытные на нее садились, ученые с помощью вибрации симулировали защиту жертвы от укусов.
Ровно через сутки подопытных комаров выпустили в другое помещение с парой коридорами — по одному ученые запустили воздух без запаха, а по другому — с запахами из предыдущего эксперимента.
Как оказалось, комарихи не хотели летать по тому коридору, где был запах их прежних "жертв", "давших отпор".
В исследовании отмечается, что запоминать запахи комарам помогает дофамин — генетически модифицированные особи, у которых была затруднена выработка этого гормона, не различали ароматы.
Авторы работы полагают, что их открытие может принести большую пользу медицине. Так, нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии может отучить комаров узнавать запахи людей и бояться резких движений.
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