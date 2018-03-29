Ученые заявили, что нашли новый "орган" в человеческом теле

Как отмечают ученые в статье в Scientific Reports, существование дополнительной системы каналов может объяснять высокую скорость роста и распространения раковых опухолей — полости выполняют роль сосудов, по которым к опухоли доставляются питательные вещества и распространяются метастазы.

Неизвестную ранее структуру обнаружили при эндоскопии желчных протоков пациента. Ученые смогли разглядеть организованную в виде сеточки систему полостей в соединительных тканях.

Ученые решили, что система полостей — нормальная часть соединительной ткани подслизистого слоя, которые связывает слизистую и мышечную оболочки. Полости поддерживаются с помощью пучков коллагена, заполнены жидкостью и открываются в лимфоузлы.

Аналогичные структуры нашлись в тканях, которые подвергаются периодическому или регулярному сжатию. Например, это подслизистые слои желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и мягкие ткани, окружающие бронхи и артерии.

Возможно, полости выполняют механическую функцию. Также ученые полагают, что полости помогают формироваться отекам и фиброзам (разрастание соединительной ткани), а также способствуют развитию раковых опухолей.