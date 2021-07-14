Удивительная флора Алтайского края

Путешествуя по просторам живописного края, можно собрать удивительные цветы, которые впоследствии украсят интерьер любой квартиры. Мы рекомендуем, все же, не срывать растения, а оставить их для украшения живой природы, так как многие из них занесены в Красную книгу.
Украсить свой дом нежным цветочным шедевром вам помогут в компании доставка цветов осуществляется по всем регионам России.
Большинство не знает, как выглядят растения, занесенные в Красную книгу. Ознакомиться с ними можно по справочникам или спросить у специалистов. Представляем некоторые виды в статье.
Кандык
Одним из первых зацветает кандык, эритрониум или собачий клык, как его еще называют из-за своеобразной формы лепестков. Это многолетнее травянистое растение похожее на лилию.
В апреле его нежные лилово-розовые цветочки украшают поляны, на которых еще нет травы. Есть и белый кандык, но на Алтае встречается редко.
В зависимости от погоды и расположения места, где растет кандык, цветение начинается с середины апреля и длится (10−15 дней) до конца мая. А вот в горных районах, куда весеннее солнце заглядывает позже, цветущий клык можно увидеть даже в июле. На солнце цветок быстро отцветает, а в тенистых местах, цветение наступает позже на неделю и продолжается дольше.
Если вы путешествуете по горам Алтая и, эти цветы очаровали вас своей нежностью, не рвите их, а сделайте фото, которое будет напоминать вам о незабываемых красотах этого края.
Венерин башмачок
Башмачок крупноцветный, Кукушкин башмачок, Сапожки Богородицы и еще много других красивых названий получило это растение. У башмачка крупные цветки, темно-красного, розового или белого цвета до 10 см в диаметре. Он похож на туфельку с узеньким отверстием, края которого заворачиваются во внутрь.
В июне-июле, когда начинается обильное цветение, сильно пахнет. Его аромат напоминает запах ванили. Венерин башмачок украшает сухие или сырые луга, опушки, мелколиственные и светлохвойные леса, поляны.
Купальница алтайская
Огонек, купальница азиатская, жарка, троллиус, балаболка — такие разные названия у этого чарующего цветка, но распространенное — огонек.
Это многолетнее травянистое растение семейства лютиковые. Цветки крупные, до 5 см в диаметре, имеют форму шара, а лепестки оранжево-красные.
Начинает цвести обычно с конца мая и цветет только 2−3 недели. Можно встретить возле водоемов, в высокогорьях, поднимаясь до альпийского пояса, на сырых лугах, затененных опушках леса.
На Алтае купальница азиатская встречается часто, но к сожалению быстро исчезает возле населенных пунктов. Люди массово выкапывают и пересаживают ее на приусадебные участки или вырывают для букетов.
Купальница входит в Красную книгу некоторых регионов России, поэтому лучше сохранить этот вид в дикой природе.
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Главное — давайте сохраним удивительные богатства растительного мира, которые так щедро подарила нам природа Алтая. Сохраним для будущего поколения душистые травы, яркие цветы, лиственные и кедровые леса.