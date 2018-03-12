Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах?

Сегодня, 11:55.
Новости компаний

Длинные выходные позволили тысячам рыбаков выбраться на популярные среди любителей рыбалки Завьяловские озера. Уже третий год подряд именно эта популярность объединяет участников и гостей фестиваля "LEDOK" на о.Мостовое.

Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".

Пока спортсмены выясняли кто удачливей, зрители могли понаблюдать за полетами сверхлегких летательных аппаратов, а самые смелые даже подняться в воздух. Чуть в стороне прошли гонки на снегоходах. Широкой была и ярмарка сельских умельцев и предпринимателей. В этом году еще масштабнее стала и развлекательная программа. Ее организатором выступила компания "Барнаульский пищевик". Без приза не остался ни один участник!

Каждый получил в подарок натуральную продукцию неизменно высокого качества ТМ "Барнаульский пищевик".

Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах?
Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах?

Конечно же, был конкурс на лучшую уху. Но самым востребованным и популярным блюдом фестиваля стал шашлык. Около 1500 порций было приготовлено всего за несколько часов заслуженными шашлычниками "Барнаульского пищевика".

Организатор фестиваля "LEDOK" - администрация Завьяловского района в партнерстве с федерацией рыболовного спорта Алтайского края

Справка

Компания "Барнаульский пищевик" - ведущее мясоперерабатывающее предприятие в Алтайском крае, лидер по производству и реализации мясной продукции отменного вкуса и стабильного, высокого качества.

Выращивает зерновые, производит комбикорма, занимается глубокой мясопереработкой отборной свинины, имеет собственную фирменную розницу "Мясная лавка". Владеет портфелем успешных брендов "Барнаульский пищевик" и "Курмилово" в категории мясных продуктов и полуфабрикатов с ассортиментом более 200 наименований.

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