Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик". Уха vs шашлык. Что популярнее на Завьяловских озерах? Фото: Архив компании "Барнаульский пищевик".

Пока спортсмены выясняли кто удачливей, зрители могли понаблюдать за полетами сверхлегких летательных аппаратов, а самые смелые даже подняться в воздух. Чуть в стороне прошли гонки на снегоходах. Широкой была и ярмарка сельских умельцев и предпринимателей. В этом году еще масштабнее стала и развлекательная программа. Ее организатором выступила компания "Барнаульский пищевик". Без приза не остался ни один участник!

Каждый получил в подарок натуральную продукцию неизменно высокого качества ТМ "Барнаульский пищевик".

Конечно же, был конкурс на лучшую уху. Но самым востребованным и популярным блюдом фестиваля стал шашлык. Около 1500 порций было приготовлено всего за несколько часов заслуженными шашлычниками "Барнаульского пищевика".

Организатор фестиваля "LEDOK" - администрация Завьяловского района в партнерстве с федерацией рыболовного спорта Алтайского края

Справка

Компания "Барнаульский пищевик" - ведущее мясоперерабатывающее предприятие в Алтайском крае, лидер по производству и реализации мясной продукции отменного вкуса и стабильного, высокого качества.

Выращивает зерновые, производит комбикорма, занимается глубокой мясопереработкой отборной свинины, имеет собственную фирменную розницу "Мясная лавка". Владеет портфелем успешных брендов "Барнаульский пищевик" и "Курмилово" в категории мясных продуктов и полуфабрикатов с ассортиментом более 200 наименований.