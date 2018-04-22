Умер актер, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе

В США скончался 49-летний актер Верн Тройер. Он известен ролью в фильме об Остине Паурсе.
О смерти актера сообщили его родные на странице в Facebook. В заявлении не говорится о причине смерти. Однако сообщается, что актер "долго боролся и побеждал". Из сообщения также следует, что в свои последние дни, проведенные в окружении членов семьи, он крестился.
Как сообщает издание TMZ, актер был госпитализирован в начале апреля из-за отравления алкоголем, его жизнь в последнее время поддерживалась с помощью специальной медицинской аппаратуры. По данным TMZ, Тройер имел неоднократные проблемы с употреблением алкоголя и прошел несколько курсов реабилитации от этой зависимости.
Тройер родился с генетическим заболеванием — ахондроплазией, приведший к карликовости за счет недоразвития длинных костей. Она вызывается, как показали недавние исследования, мутацией гормона роста, однако решения этой проблемы пока не найдено.
В кино Тройер начал сниматься в возрасте 25 лет. Его дебютом стала роль в фильме "Младенец на прогулке", где он был дублером 9-месячного ребенка. До 1999 году Тройер работал в основном дублером и каскадером, играл в эпизодических ролях. Известность ему принесла роль Мини-Мы в комедийном фильме ? "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил", пишет РБК.
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