Умер бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне"

Российский Юрий Ильченко скончался на 73 году жизни, сообщает "Наше радио".

Он был участником групп "Мифы", "Машина времени", "Земляне" и "Интеграл". На записи альбома "Крылья" группы "Наутилус Помпилиус" играл на акустической гитаре и кастаньетах.

Подробности и причины смерти музыканта неизвестны.

Ранее умер режиссер киноверсии культового мюзикла "Иисус Христос — суперзвезда".

За свою карьеру режиссер был удостоен номинаций и наград премий "Оскар", «Золотой глобус», BAFTA, «Серебряный медведь», Гильдии режиссеров Америки за лучшую режиссуру.

Также скоропостижно умер звезда сериала "Доктор Хаус". Это Андре Брауэр.

Актера не стало на 62-м году жизни. Причиной смерти — «скоротечная болезнь».

В «Докторе Хаусе» Брауэр играл психиатра Деррила Нолана.

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