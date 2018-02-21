Умер известный российский писатель

"С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным", — написала жена писателя в социальной сети.

По ее словам, супруг серьезно болел и был прикован к постели.

Кто такой Андрей Круз

Андрей Круз — писатель-фантаст, автор книг "Земля лишних", "Эпоха мертвых", "Тьма", "У Великой реки". Его настоящее имя Андрей Хамидулин.

В 90-е годы он занимался предпринимательством. В 2000-е был гендиректором компании "Образование. Наука. Производство". В 2005 году эмигрировал в Испанию, так как на него завели дело по обвинению в мошенничестве. В последние годы жил в Испании, вел бизнес и писал книги.

С 2006 года Андрей Круз стал активно заниматься литературной деятельностью.

В декабре 2017 года стало известно, что Андрей Круз болен раком.