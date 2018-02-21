Умер известный российский писатель

Российский писатель-фантаст Андрей Круз (Хамидулин) скончался 20 февраля в возрасте 53 года. Об этом на его личной странице в Facebook сообщила его жена Мария.
"С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным", — написала жена писателя в социальной сети.
По ее словам, супруг серьезно болел и был прикован к постели.
Кто такой Андрей Круз
Андрей Круз — писатель-фантаст, автор книг "Земля лишних", "Эпоха мертвых", "Тьма", "У Великой реки". Его настоящее имя Андрей Хамидулин.
В 90-е годы он занимался предпринимательством. В 2000-е был гендиректором компании "Образование. Наука. Производство". В 2005 году эмигрировал в Испанию, так как на него завели дело по обвинению в мошенничестве. В последние годы жил в Испании, вел бизнес и писал книги.
С 2006 года Андрей Круз стал активно заниматься литературной деятельностью.
В декабре 2017 года стало известно, что Андрей Круз болен раком.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.