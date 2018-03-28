Умер российский оружейник Виктор Калашников, сын знаменитого конструктора

27 марта в Ижевске скончался Виктор Калашников, конструктор стрелкового оружия, сын нашего земляка и великого оружейника Михаила Калашникова, передает ТАСС.
Виктора Михайловича похоронят на Южном кладбище Ижевска 30 марта.
Справка
Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году после окончания Ижевского механического института начал трудовую деятельность в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.
При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей.
Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".
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