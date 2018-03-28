Умер российский оружейник Виктор Калашников, сын знаменитого конструктора

Виктора Михайловича похоронят на Южном кладбище Ижевска 30 марта.

Справка

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году после окончания Ижевского механического института начал трудовую деятельность в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей.

Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".