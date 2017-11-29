Умер томский пенсионер, вернувший Медведеву надбавку к пенсии

В Томской области скончался пенсионер Виктор Смирнягин, который в знак протеста вернул российскому премьеру Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии в размере 60 рублей, переплатив 130 рублей за перевод. О кончине пенсионера сообщил Томский обком КПРФ.
Пенсионер оскорбился апрельской прибавкой к пенсии. "Кого-то осчастливили на семь, кого-то на девять, одиннадцать, семнадцать и даже сорок или пятьдесят рублей!" — писал Смирнягин на местном форуме. Сам он получил больше многих, поскольку его стаж составляет 45 лет, в том числе 39 лет в условиях Севера, с особо тяжелыми и вредными условиями труда.
В итоге он решил вернуть правительству надбавку. На почте у него долго не хотели принимать перевод, а когда решились — взяли дополнительно 130 рублей пошлины.
Премьер РФ Дмитрий Медведев без комментариев отказался получить 60 рублей от томского пенсионера. Томичу пришло извещение о возврате денежного перевода, пишет "Росбалт".
Виктор Смирнягин призывал всех пенсионеров отправить надбавки премьер-министру: "Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.