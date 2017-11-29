Умер томский пенсионер, вернувший Медведеву надбавку к пенсии

Пенсионер оскорбился апрельской прибавкой к пенсии. "Кого-то осчастливили на семь, кого-то на девять, одиннадцать, семнадцать и даже сорок или пятьдесят рублей!" — писал Смирнягин на местном форуме. Сам он получил больше многих, поскольку его стаж составляет 45 лет, в том числе 39 лет в условиях Севера, с особо тяжелыми и вредными условиями труда.



В итоге он решил вернуть правительству надбавку. На почте у него долго не хотели принимать перевод, а когда решились — взяли дополнительно 130 рублей пошлины.

Премьер РФ Дмитрий Медведев без комментариев отказался получить 60 рублей от томского пенсионера. Томичу пришло извещение о возврате денежного перевода, пишет "Росбалт".

Виктор Смирнягин призывал всех пенсионеров отправить надбавки премьер-министру: "Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая".