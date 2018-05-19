Умерший Сергей Мавроди "опубликовал" новый пост

"Ну что же...Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах", — говорится в сообщении.

Кто опубликовал пост — не известно. Криптовалюта MVR была запущена предпринимателем в 2016 году.

Сам Мавроди скончался на 63-м году жизни 26 марта. Его похоронили на деньги участников второй пирамиды, созданной им в 2011 году.

Чем известен Сергей Мавроди?

Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 1990-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха МММ и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.

Помешать ему не смогли ни новые уголовные дела, ни публичные предостережения уже обманутых людей, поверившие в новое "финансовое чудо" люди продолжали нести деньги в его организации. Таких было немало, только в первую МММ вложились, по разным оценкам, от 10 до 15 млн россиян. МММ вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида.

Немалую роль в сумасшедшей популярности МММ сыграла успешная рекламная кампания: по телевидению транслировались многочисленные рекламные ролики, в которых Леня Голубков рассказывал, как можно легко заработать, не вставая с дивана. Образ "простого парня" Голубкова, близкого и понятного большинству россиян, привлекал все новых вкладчиков, искренне веривших в успех предприятия.

По воспоминаниям Мавроди, в "золотую эпоху" МММ поступавшие деньги просто не успевали считать, а сам аферист даже стал депутатом Госдумы. В прессе широкая кампания против МММ началась летом 1994 года, толчком к которой послужило заявление президента Бориса Ельцина о том, что "Леня Голубков не купит себе дом в Париже".

В результате последовавших разбирательств компания МММ обанкротилась, а Мавроди объявили в международный розыск. В 2003 году афериста арестовали (уже не первый раз) в его московской квартире за мошенничество в особо крупных размерах и подделку документов, в итоге он по приговору суда получил четыре с половиной года колонии общего режима.

Выйдя из тюрьмы, Мавроди объявил о запуске новых проектов — "МММ-2011" и "МММ-2012", обещавших ежемесячную прибыль от 20 процентов. Успех МММ они унаследовать не смогли, хотя и нашли своих почитателей. Как и все подобные проекты, пирамиды потерпели крах. Параллельно Мавроди пытался построить финансовые пирамиды подобного типа за границей, прежде всего в Африке и Азии. Насколько успешно шел бизнес там, судить сложно.