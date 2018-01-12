Ветер уронил ёлку на площади. Жители Новосибирска рассказывают о сильном буране

В Новосибирске сильный ветер повалил новогоднюю елку. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сильный ветер повалил новогоднюю елку. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сильный ветер повалил новогоднюю елку. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске сильный ветер повалил новогоднюю елку. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54. Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Как уже писал altapress.ru, на улице Фабричкой в Новосибирске с административного здания сдуло крышу, которая упала на автомобиль. Погиб водитель этой машины.

Также часть крыши сорвало ветром с частного дома на улице Кирова. А на Коммунальном мосту сильный ветер сорвал рекламный баннер, который упал на троллейбусные провода. Также ветер свалил вывеску книжного магазина на улице Челюскинцев.

Из-за сильного ветра и нулевой видимости инспекторы ГИБДД перекрыли проезд по дамбе ГЭС.