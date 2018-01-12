Ветер уронил ёлку на площади. Жители Новосибирска рассказывают о сильном буране

Вечером 11 января порывы ветра в Новосибирске достигали 20 м/с. Из-за этого на площади Маркса упала огромная искусственная новогодняя ель, передает АСТ-54.
В Новосибирске сильный ветер повалил новогоднюю елку. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сильный ветер повалил новогоднюю елку. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сильный ветер повалил новогоднюю елку. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске сильный ветер повалил новогоднюю елку. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Шквалистый ветер прошелся по Новосибирску. 11 января 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Как уже писал altapress.ru, на улице Фабричкой в Новосибирске с административного здания сдуло крышу, которая упала на автомобиль. Погиб водитель этой машины.
Также часть крыши сорвало ветром с частного дома на улице Кирова. А на Коммунальном мосту сильный ветер сорвал рекламный баннер, который упал на троллейбусные провода. Также ветер свалил вывеску книжного магазина на улице Челюскинцев.
Из-за сильного ветра и нулевой видимости инспекторы ГИБДД перекрыли проезд по дамбе ГЭС.
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