Управляющие компании не будут собирать деньги за свет, тепло и воду

Скоро россиянам не будут требоваться услуги управляющих компаний, чтобы заплатить за воду, газ, свет и тепло. Жителей многоквартирных домов переведут на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ рассмотрит Госдума, пишут "Известия".
Для перехода на прямые платежи будет достаточно решения общего собрания жильцов. Управляющие компании таким образом лишаются посреднических функций (что должно положительно сказаться на прозрачности всех платежей) и смогут брать деньги только за свою непосредственную работу — содержание и текущий ремонт дома.
Согласно законопроекту, согласие ресурсоснабжающих организаций на прямые платежи не требуется. На заключение договора дается три месяца. Для покупателей квартир в новостройках, которые будут введены в эксплуатацию после принятия поправок, прямые договоры с поставщиками ресурсов предусмотрены уже при вводе жилья в эксплуатацию, пишут ura.ru.
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