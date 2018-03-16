Управляющие компании не будут собирать деньги за свет, тепло и воду

Для перехода на прямые платежи будет достаточно решения общего собрания жильцов. Управляющие компании таким образом лишаются посреднических функций (что должно положительно сказаться на прозрачности всех платежей) и смогут брать деньги только за свою непосредственную работу — содержание и текущий ремонт дома.

Согласно законопроекту, согласие ресурсоснабжающих организаций на прямые платежи не требуется. На заключение договора дается три месяца. Для покупателей квартир в новостройках, которые будут введены в эксплуатацию после принятия поправок, прямые договоры с поставщиками ресурсов предусмотрены уже при вводе жилья в эксплуатацию, пишут ura.ru.