Управляющий алтайского отделения Сбербанка пошел на повышение и покинул Барнаул

Максим Волков назначен заместителем председателя Сибирского банка Сбербанка, сообщили издании "Континент Сибирь" со ссылкой на пресс-службу этого кредитного учреждения. Иначе говоря, Волков начинает работать в Новосибирске и покидает Барнаул.
Максим Волков работал в Сбербанке с 1998 года и фактически руководил его алтайским отделением с сентября 2014 года. Он пришел на должность после того, как его предшественница Татьяна Черникова вернулась в Новосибирск, где заняла пост заместителя председателя Сибирского банка Сбербанка. Официально пост управляющего он занял в мае 2015 года.
И вот теперь он перебрался в вышестоящий банк, работать он будет в Новосибирске. По сообщению пресс-службы Сибирского банка Сбербанка, Максим Волков будет курировать блок "Розничный бизнес". Новый управляющий алтайского отделения банка по сведениям altapress.ru еще не назначен.
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