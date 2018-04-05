Уральский исследователь обнаружил секретный аэродром на перевале Дятлова

Информация о взлетно-посадочной полосе поступала от туристов с 2016 года. Позже эти данные подтвердил главный исследователь загадки перевала Юрий Кунцевич, но координатами "не поделился".

Дегтерев рассказал агентству, что ему удалось отыскать следы загадочного аэродрома. "Он находится на склоне горы, в 46 километрах на северо-восток от перевала Дятлова. Это если идти на перевал со стороны Перми", — пояснил исследователь. Он добавил, что аэродром можно найти на спутниковых фотографиях по координатам 62.172418°, 59.429707°.

"Сама полоса длиной около 100 метров, шириной семь метров. Раньше она была длинней, но сейчас ее „разрезало“ на две части. Есть также останки посадочного знака, если я не ошибаюсь. Даже какой-то разбитый ангар рядом с полосой. Каких-то других останков зданий там не видно. Но сама полоса явно бетонированная", — отметил Дегтерев.

Исследователь пояснил, что, по мнению Юрия Кунцевича, этот аэродром построили немцы, однако сам Дегтерев не уверен в этой версии. По его словам, сложно представить, чтобы немцы могли возвести в таком глубоком русском тылу основательные сооружения. Однако исследователь полностью не исключает немецкое происхождение аэродрома.

Исследователь из Нижнего Тагила много лет занимается раскрытием тайны перевала Дятлова. Ранее он заявлял, что жертвами горы Отортен стали не девять, а 11 человек. Тело одного из них, засыпанное снегом, Дегтерев разглядел на снимках участников похода. Сам исследователь уверен, что всю группу погубил идол манси.

Манси — финно-угорский малочисленный народ, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Около 200 человек этой народности обитают на севере Свердловской области, там они живут в лесах в юртах.

Гибель туристов

Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно. Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.