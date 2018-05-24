Уроженец Бийска сбежал из колонии

При проверке выездного объекта участка колонии-поселения ИК-8 города Россоши Воронежской области сотрудники не обнаружили Оглы Ивана Джамниевича. Его не было на рабочем месте. Осужденный — уроженец Бийска, пишет "Катунь 24".
Во время проведения первоначальных розыскных мероприятий мужчину также не нашли.
Приметы осужденного: рост — 172 см, спортивное телосложение, волосы ближе к черному, лобное облысение, залысины, карие глаза, круглое лицо.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении осужденного, просят сообщить в УФСИН России по Воронежской области по телефонам: дежурная часть 8 (473) 206-01-00, 251-18-00, 210-77-00; дежурная часть ИК-8 8 (47396) 2-25-33.
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