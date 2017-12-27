Ушел из жизни композитор Владимир Шаинский

Шаинскому было 93 года.

В "Союзмультфильме" кончину композитора назвали огромной утратой. "Владимир Яковлевич сочинял музыку для мультфильмов более 20 лет", - цитируют РИА Новости пресс-службу компании.

Вдова умершего Шаинского Светлана планирует похоронить композитора в США, пишет ТАСС. По ее словам, Шаинский не оставил завещания о месте похорон и будет погребен в США, если от российской стороны не поступит каких-либо предложений. Вдова пожаловалась, что ей одной сложно самостоятельно организовать похороны в России, но уточнила, что окончательных решений семья покойного еще не принимала.

Шаинский — автор популярнейших песен для взрослых и детей, это в том числе "Дрозды", "Не плачь, девчонка", "Идет солдат по городу", песенки из мультфильмом про крокодила Гену и Чебурашкуи десятки других. В середине 60-х Шаинский писать для советской эстрады. Его песни исполняли Алла Пугачева, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев, группы "Песняры" и "Самоцветы", пишет РБК.



