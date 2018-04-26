Успей зарегистрироваться на участие в празднике бега

На майском празднике бега организаторы обещают участникам новую трассу с шикарными видами, отличную атмосферу и общение с единомышленниками.

Майская серия забегов будет благотворительной: часть собранных средств пойдут на покупку учебного оборудования и спортивного инвентаря для школ Чемальского района.



"Горный за бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди непрофессионально занимающиеся бегом могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.

Участники смогут преодолеть дистанции по выбору:

3 км (без предоставления медицинской справки);

10 и 21,1 км (при наличии справки).

Стартово-финишная зона забегов будет находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слияния реки Катунь и реки Куюм. Все дистанции закольцованы, покрытие - грунт.

Зарегистрироваться на участия в забегах на дистанцию можно до 1 мая 2018 года.

Узнать подробности, посмотреть карту трассы и зарегистрироваться можно на официальной странице проекта.

16+