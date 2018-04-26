Успей зарегистрироваться на участие в празднике бега

12 мая в Чемальском районе Республики Алтай пройдёт второй по счету праздник бега "Горный За бег". В прошлом году участие в забегах на Алтае приняло более 150 человек из разных уголков России.
На майском празднике бега организаторы обещают участникам новую трассу с шикарными видами, отличную атмосферу и общение с единомышленниками.
Майская серия забегов будет благотворительной: часть собранных средств пойдут на покупку учебного оборудования и спортивного инвентаря для школ Чемальского района.
"Горный за бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди непрофессионально занимающиеся бегом могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.
Участники смогут преодолеть дистанции по выбору:
- 3 км (без предоставления медицинской справки);
- 10 и 21,1 км (при наличии справки).
Стартово-финишная зона забегов будет находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слияния реки Катунь и реки Куюм. Все дистанции закольцованы, покрытие - грунт.
Зарегистрироваться на участия в забегах на дистанцию можно до 1 мая 2018 года.
Узнать подробности, посмотреть карту трассы и зарегистрироваться можно на официальной странице проекта.
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