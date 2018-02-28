Успейте узнать все о бизнесе нового поколения

13 марта в Барнауле пройдет авторский тренинг Аркадия Цукера "Маркетинг поколений". Гендиректор "Центра стратегического консалтинга" расскажет барнаульцам о том, как работать с новым поколением клиентов, конкурентов и сотрудников, а также о стратегическом планировании и продвижении бизнеса в новых условиях.

Количество участников тренинга строго ограничено! Online-продажа билетов завершится 11 марта ровно в 23.59, поэтому поторопитесь оплатить участие! Продажа билетов для юридических лиц закроется 7 марта. Для групп действует скидка. Подробности по телефону: 8 (3852) 63-35-25. Справка Аркадий Цукер, тренер-консультант с 1993 года. Является генеральным директором "Центра стратегического консалтинга" (Томск, Новосибирск). Специалист по маркетинговым исследованиям (до 40 комплексных маркетинговых проектов в год).

Осуществил более 700 консалтинговых проектов.

Автор 120 научных работ (в том числе 6 монографий) по вопросам инновационного маркетинга, менеджмента и образования.

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