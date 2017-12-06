Успейте зафиксировать цены на строительство на уровне 2017 года

Мечты о своем доме посещают многих – ведь это свобода, отсутствие соседей за стенкой и свой земельный участок, пусть и не всегда большой. Но, как правило, всегда возникает вопрос, а сколько денег потребуется для воплощения своей мечты в жизнь.

Компания "Сибирский лес" предлагает свои клиентам зафиксировать цены 2017 года. Для фиксации цены Вам необходимо: Заключить договор до 29 декабря 2017 года на строительство дома, бани или беседки. Выбрать удобное для вас время постройки и внести 30% предоплаты. Звоните сейчас и записывайтесь (3852) 533-531 или на сайте www.tdsibles.ru Компания "Сибирский лес" производит быстровозводимое жилье, безупречное по уровню комфорта, энергоэффективности и экологической безопасности. Доступные дома из профилированного бруса помогают решить жилищную проблему: родителям и повзрослевшим детям, молодоженам и любителям загородного отдыха. Жить в наших домах престижно и комфортно!

