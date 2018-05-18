Уж больно нежно себя несут

Андрей Никитин, издатель.

Таких людей почему-то принято жалеть. Не потому, что они бедные и несчастные, а на всякий случай, чтобы, не дай бог, не задеть. И все вокруг на тебя зашикают: да ты что, разве можно возражать такому нежному персонажу. Да, свяжись с таким — себе дороже.

Но ведь ты же знаешь, что в данном случае этот человек несет чушь. Да, не всегда, но в данном случае несет же. И себя нежно несет.

Как быть? Возражать или промолчать? Но кто ему выдал индульгенцию на ахинею? Или на несправедливые упреки? Да, эти упреки, может быть, даже не к тебе лично. Но они же несправедливые, на твой, конечно, взгляд.

Не спорить, промолчать? А если тебя это задевает не меньше, чем этого ранимого то, с чем он борется? И не борьба его конкретная, а именно какой-то тезис в этой борьбе. Ты, например, больший специалист в том вопросе, о котором говорит этот борец. Но начнешь его поправлять — пиши пропало.

Вот почему-то принято быть более снисходительными именно к борцам. Он же не просто так борется с чем-то (не важно, с экологическими катастрофами, с дискриминацией какой-то группы людей, за права кого-то, с реформой ЖКХ или с начальством), он же за других страдает. А ты его, такого, по носу.

И ведь сейчас ты не со всей его борьбой споришь. Борется — ну и молодец. Хочет защищать женщин или воевать с произволом силовиков, да ты сам всеми руками за это движение. Но в данном случае ты просто увидел, что в каком-то конкретном проявлении этой борьбы, в какой-то фразе или факте он немного соврал или что-то подтасовал.

Допустим, этот человек в чем-то не разобрался, схватил у кого-то на лету, вставил для красного словца, сел на волну какого-то хайпа или, как говорили раньше, кампанейщины. И несет его по волне со всей силой борцовского красноречия. А ты видишь, что это суждение ошибочно. Не вся борьба его целиком, а именно этот тезис. Скажешь: "Нет, тут ты не прав". И сразу начнутся обвинения, что ты за тех, против кого идет его святая борьба.

Да нет же, я не за и не против, я просто ошибку увидел и указал. Ан нет, ты априори в чужой стан переметнулся. Потому что нельзя указывать на ошибки борцу. Он нежно себя несет. И мы все должны его нежно нести. Потому что расплескать боимся. Расплещется — нас зальет...

Однако почему к нему нельзя так же, как он к другим? Ну хорошо, не за все, а за конкретную неточность? Тоже нельзя?

Но ведь борцов за что-то или против чего-то все больше и больше. Этак скоро и поспорить не с кем будет.