"Уже не надеялся". Полиция спасла от смерти барнаульца, придавленного кабиной грузовика

Жителя Барнаула придавила кабина грузовика, который он намеревался подремонтировать. Инцидент произошел на 123-м километре трассы "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск — Новокузнецк", пишет сайт сообщества Barnaul22 со ссылкой на сообщение ГИБДД.
Лишь спустя час после того, как это случилось, водитель смог позвонить своему начальнику - тот и вызвал помощь. На место происшествия прибыли старший лейтенант полиции Юрий Черников и лейтенант полиции Денис Лаврухин. Вместе с ними выехала бригада медиков.
Полицейские объяснили, что водитель был в шоковом состоянии. Они поддерживали разговор, а тем временем подняли кабину, извлекли его и передали бригаде скорой помощи.
Операцию по вызволению водителя снял видеорегистратор в патрульной машине. У пострабавшего диагностировали перелом руки и другие телесные повреждения.
Сам барнаулец пояснил, что уже и не надеялся на помощь. Также сообщается, что водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД за спасение ему жизни.
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