"Уже не надеялся". Полиция спасла от смерти барнаульца, придавленного кабиной грузовика

Лишь спустя час после того, как это случилось, водитель смог позвонить своему начальнику - тот и вызвал помощь. На место происшествия прибыли старший лейтенант полиции Юрий Черников и лейтенант полиции Денис Лаврухин. Вместе с ними выехала бригада медиков.

Полицейские объяснили, что водитель был в шоковом состоянии. Они поддерживали разговор, а тем временем подняли кабину, извлекли его и передали бригаде скорой помощи.



Операцию по вызволению водителя снял видеорегистратор в патрульной машине. У пострабавшего диагностировали перелом руки и другие телесные повреждения.



Сам барнаулец пояснил, что уже и не надеялся на помощь. Также сообщается, что водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД за спасение ему жизни.