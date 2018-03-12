Ужинза99рублей: вечер начинается здесь

Поужинать по дороге с работы в театр, кино или на шоппинг стало совсем просто, это займет у вас не более двадцати минут. Можно даже успеть отметиться #ужинза99рублей в Instagram, чтобы скоординировать свои дальнейшие передвижения с друзьями и знакомыми. И если в какой-нибудь кофейне или другом ресторане за 99 рублей вы получите лишь чашку кофе или в лучшем случае салат, то в ресторанах "Вилка-Ложка" за эту цену вам предложат полноценный ужин из двух блюд и напитка. Быстро, вкусно и недорого.

Специальное предложение на ужин в ресторане "Вилка-Ложка" действует каждый день с 18:00. За 99 рублей гостям предлагают два варианта блюд на ужин: салат, второе блюдо с гарниром и чай. Предложения меняются, и всегда есть возможность выбирать, что взять. Можно заказать блюда полегче, например, салат из свежей капусты или винегрет, рыбку "Нежная" или печень по-строгановски с гречкой. А можно плотно покушать после работы: взять сельдь под шубой или пикантный салат с курицей, и продолжить "Домашней" котлетой или биточками "По-крестьянски" с картофельным пюре. Все блюда в "Вилка-Ложка" – только ресторанного качества, они большие и вкусные. На страничке instagram.com/vilka_lojka уже появились первые фото довольных гостей, наглядно демонстрирующие прекрасное предложение на ужин в ресторане "Вилка-Ложка" всего за 99 рублей.

Вечерами в ресторанах Вилка-Ложка не так многолюдно, как днем. Просторные и удобные обеденные зоны в любом ресторане "Вилка-Ложка" располагают к тому, чтобы комфортно в них расположиться и передохнуть. Вы можете быстро поужинать в компании, или подождать здесь друзей и двинуться дальше, и конечно, взять ужин с собой. Такое предложение #ужинза99рублей от ресторана "Вилка-Ложка" выгодно и удобно: за пять минут вы накроете дома полноценный ужин для двоих, и потратите не более 200 рублей.

Вечером мегаполис предлагает множество способов приятно провести время. Ресторан "Вилка-Ложка" послужит вам прекрасным местом для начала вашей вечерней программы. Приходите в сюда, чтобы немного отдохнуть после рабочего дня в приятной обстановке. Получайте разнообразный и полноценный, вкусный и красивый ужин всего за 99 рублей, и устремляйтесь дальше в поисках новых приключений и радостных впечатлений.