В аэропорту "Шереметьево" самолет после посадки выкатился за пределы полосы

6 декабря в аэропорту Шереметьево при выполнении руления после посадки самолет Boeing 737-500 авиакомпании airBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает aviasafety.ru.
По сообщению представителя компании-перевозчика, выкатывание за пределы рулежной дорожки произошло из-за скользкой ВПП и сильного ветра.
На борту находилось 52 человека. Никто не пострадал.
По сообщению пилотов лайнера, паники среди пассажиров не было. Всех пассажиров доставили в терминал аэропорта, а самолет был отбуксирован на стоянку для проведения осмотра.
Самолет видимых повреждений не имеет. На месте происшествия работали экстренные службы аэропорта.
На борту выкатившегося в "Шереметьево" самолета аirBaltic находился министр транспорта Латвии, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов журналистам на форуме "Транспорт России", сообщает "Интерфакс".
В результате инцидента ВПП была заблокирована, и аэропорт сообщил о прекращении приема воздушных судов, перейдя на прием и выпуск прилетающих и улетающих воздушных судов с одной полосы. Из-за того, что на прием и выпуск в Шереметьево осталась только одна ВПП, в районе аэродрома в воздухе скопилось большое количество самолетов, ожидающих разрешения на заход на посадку.
Борт выполнял рейс Рига (EVRA) — Шереметьево.
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