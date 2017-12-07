В аэропорту "Шереметьево" самолет после посадки выкатился за пределы полосы

По сообщению представителя компании-перевозчика, выкатывание за пределы рулежной дорожки произошло из-за скользкой ВПП и сильного ветра.

Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 5:57 PST

На борту находилось 52 человека. Никто не пострадал.

Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 4:24 PST

По сообщению пилотов лайнера, паники среди пассажиров не было. Всех пассажиров доставили в терминал аэропорта, а самолет был отбуксирован на стоянку для проведения осмотра.

Проскользили мимо рулежной дорожки. Ждем буксир. #шереметьево Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 4:20 PST

Самолет видимых повреждений не имеет. На месте происшествия работали экстренные службы аэропорта.

На борту выкатившегося в "Шереметьево" самолета аirBaltic находился министр транспорта Латвии, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов журналистам на форуме "Транспорт России", сообщает "Интерфакс".

По просьбе тв выкладываю видео Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 5:41 PST

В результате инцидента ВПП была заблокирована, и аэропорт сообщил о прекращении приема воздушных судов, перейдя на прием и выпуск прилетающих и улетающих воздушных судов с одной полосы. Из-за того, что на прием и выпуск в Шереметьево осталась только одна ВПП, в районе аэродрома в воздухе скопилось большое количество самолетов, ожидающих разрешения на заход на посадку.

Борт выполнял рейс Рига (EVRA) — Шереметьево.